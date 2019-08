Inserita in Politica il 21/08/2019 da Direttore Pantelleria: dal 21 al 28 settembre 2019, torna PASSITALY per celebrare il prodotto principe della tradizione pantesca A Pantelleria dal 21 al 28 settembre 2019 si preparano sette giornate sotto il nome del prodotto principe della tradizione pantesca.

PASSITALY riparte con una nuova edizione organizzata dall’associazione “Passitaly in the World”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pantelleria e l’Associazione dei Viticoltori “Pantelleria eroica” con l’obiettivo di valorizzare la produzione del passito naturale di Pantelleria.

Un evento che coinvolgerà tutti gli aspetti dell’enoturismo: dalla vite ad alberello, patrimonio dell’Unesco, a tutti gli altri prodotti della gastronomia pantesca, creando un connubio unico con le bellezze naturali e paesaggistiche che quest’isola riesce a donare.

Questa quinta edizione di Passitaly si presenta come una manifestazione in grado di unire cultura, turismo, identità ed enogastronomia, attraverso una visione ampia che varca i confini locali e si apre a tutto il Mediterraneo.

Pantelleria si è infatti conquistata una posizione di vertice nel mondo enologico, grazie alla produzione del passito e attraverso questo evento decide di dialogare con i territori del Mediterraneo che producono vini dolci quali le grandi Malvasie delle Isole Eolie, l’Amarone della Valpolicella o i vini dolci del Piemonte e della Toscana.

La partecipazione all’evento isolano da parte di queste cantine esterne si rivela infatti capace di donare alla manifestazione uno sguardo più ampio che si pone ben oltre i confini geografici isolani.

Il programma dell’evento rigorosamente Plastic Free è declinato su sette giornate da sabato 21 a sabato 28 settembre ed alterna Wine tour per il territorio, escursioni in cantina, appuntamenti musicali e culturali rigorosamente in vigna, degustazioni di piatti tipici e cene tematiche in collaborazione con SLOW FOOD per terminare con l’appuntamento finale che vedrà assegnare il riconoscimento al miglior passito di Pantelleria.

È all’interno di questa nuova veste della manifestazione che nasce il PASSITALY SOUND FESTIVAL con tre giornate interamente dedicate alla Musica.

Si chiuderà infatti con i tre grandi concerti di Irene Grandi, Max Gazzè e Carmen Consoli il 26 - 27 - 28 Settembre presso il Porto di Scauri questa edizione della manifestazione, avvolti dal mare blu cobalto e dalle note della grande musica.

PASSITALY si prospetta quindi ancora una volta un modo per unire sapori, natura, turismo, musica e cultura in una delle terre più belle del Mediterraneo.