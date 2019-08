Inserita in Sport il 21/08/2019 da Direttore Marsala Calcio: Ancora alternative giovani in attacco: Saul Pucci (2002) La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica di avere acquisito le prestazioni sportive dell´esterno offensivo palermitano classe 2002 Saul Vittorio Pucci. Giocatore duttile, Pucci è un´ala sinistra naturale che può adattarsi anche sulla destra e retrocedere all´occorrenza anche sulla linea dei centrocampisti. Proviene dal Calcio Sicilia, quotata società di settore giovanile palermitana con la quale nella stagione 2018-2019 si è laureato vice-campione italiano Under 17.

Al ragazzo, che ha firmato un vincolo pluriennale con gli Azzurri, la Società augura i migliori auguri sul fronte professionale e quello personale.