Inserita in Politica il 21/08/2019 da Direttore Il Trapani Summer Festival al Chiostro di San Domenico Dal 22 al 28 agosto 2019 Dal 22 al 28 agosto torna il Trapani Summer Festival - Terza Edizione, corsi di alto perfezionamento in musica da camera e concerti ed esibizioni rivolti al grande pubblico che si svolgeranno al Chiostro di San Domenico a Trapani, a partire dalle ore 21.00. Un appuntamento del festival è previsto anche a Calatafimi.

Il Trapani Summer Festival 2019 è organizzato dall´Associazione "Amici della Musica" di Trapani in collaborazione con l´Accademia Sherazade - Roma, la casa discografica Almendra Music e l´Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione, con il patrocinio del Comune di Trapani.

Nel contesto del Festival spazio all´Avos Chamber Music Project, un ambizioso progetto itinerante rivolto a tutti gli studenti di Conservatorio e di accademie musicali che intendano avvicinarsi in modo serio e professionale alla carriera del musicista da camera. La principale finalità è quella di abituare i giovani musicisti ai ritmi che impone la professione del camerista, ai doveri e alle scadenze da rispettare, alla capacità di lavorare sulla propria parte in modo approfondito, studiandone le connessioni con gli altri strumenti attraverso un´attenta analisi della partitura. Le masterclass saranno tenute dall´Avos Piano Quartet composto da Mario Montore, pianoforte, Mirei Yamada, violino, Marco Nirta, viola, Alessio Pianelli, violoncello. Ed ancora tra i prestigiosi docenti vi sarà Luca Sanzò, viola, Carlo Maria Parazzoli, violino.



Si comincia giovedì 22 agosto, al Chiostro di San Domenico, con il duo pianistico dei fratelli Luciano e Daniele Boidi, 45 anni in due con un ampio repertorio per pianoforte a quattro mani con musiche di S. Rachmaninov, F. Liszt, C. Debussy, G. Gershwin. Il duo è stato vincitore del del Trapani Summer Festival 2018.

Tanti i protagonisti di questa edizione: il secondo appuntamento è fissato per venerdì 23 agosto con Alessio Pianelli e Mario Montore che si esibiscono negli spazi del Chiostro. Alessio Pianelli, violoncellista e compositore siciliano, e Mario Montore, pianista calabrese, eseguiranno musiche di C. Debussy, L. v. Beethoven e D. Shostakovich.



Sabato 24 agosto, il Trapani Summer Festival va in trasferta a Calatafimi. Il concerto vedrà Mario Montore al pianoforte insieme al Neos Piano Trio, composto da Tommaso Marino al pianoforte, Giulia Cellacchi al violino, Lara Biancalana al violoncello. Un repertorio che va da J. Brahms a B. Smetana.



Dal 25 al 28 agosto ampio spazio all´Avos Chamber Music Project. Quarto appuntamento domenica 25 agosto, al Chiostro di San Domenico, con il concerto delle formazioni stabili del Corso Biennale Internazionale di Musica da Camera degli Avos Piano Quartet con musiche di G.Cassadó, C.Debussy, J. Brahms, F. Poulenc.

Lunedì 26 agosto un racconto in musica con alcuni docenti del Trapani Summer Festival, Mirei Yamada al violino, Carlo Maria Parazzoli al violino, Luca Sanzó alla viola, Alessio Pianelli al violoncello, Mario Montore al pianoforte.

Martedì 27 agosto e mercoledì 28 agosto toccherà agli allievi, insieme ai docenti, chiudere il Trapani Summer Festival con gli attesi e promettenti concerti conclusivi.