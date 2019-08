Inserita in Politica il 20/08/2019 da Direttore La trapanese Stefania Auci chiude la rassegna InChiostro d’Autore 20 agosto 2019 - Chiude la rassegna InChiostro d’Autore, venerdì 23 agosto, la trapanese Stefania Auci, con il successo letterario I leoni di Sicilia – La saga dei Florio (Editrice Nord), straordinario romanzo incentrato sulla precisa e avvincente cronaca della famiglia Florio, che ha conquistato il mondo, venduto in Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna e Olanda, ed. Dichiara la Auci: “…Ecco come nasce tutto. Con la voglia di rendere giustizia a persone che hanno segnato profondamente un’epoca”.

La saga dei Florio è un caso editoriale già opzionato per numerose edizioni estere e per diventare una serie televisiva.



L’incontro si svolgerà a partire dalle 19:00 presso il Chiostro Ovest del Complesso Monumentale di San Domenico, nella Piazzetta San Domenico a Trapani. L’ingresso è libero.



La rassegna letteraria InChiostro d’Autore è organizzata dall´Ente Luglio Musicale Trapanese con il patrocinio del Comune di Trapani e curata dal giornalista e scrittore Marco Rizzo.