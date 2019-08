Inserita in Cronaca il 20/08/2019 da Direttore Arrestato a Custonaci Nigeriano per minaccia ai Carabinieri Nella serata di ieri, intorno alle ore 19:00 circa, in località Custonaci (TP), i Carabinieri della locale Stazione diretti dal Maresciallo Vito Corso, hanno tratto in arresto, SOLOMON UYI, nigeriano classe 86 per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

In servizio perlustrativo per le vie del centro, i militari dell’Arma notavano il predetto, nei pressi della via Ugo Foscolo accasciato per terra. Decidevano di eseguire un controllo di Polizia al quale però da subito il nigeriano si opponeva rifiutando di fornire i propri documenti. Come previsto veniva condotto, con non poche difficoltà, in caserma per i successivi accertamenti anagrafici, e non appena entrato all’interno della struttura, senza alcun apparente motivo, estraeva una lametta da barba puntandola dapprima verso la propria gola e poi contro gli operanti, minacciandoli di morte.

Riportato alla calma, lo stesso veniva bloccato e reso inoffensivo. Dalla successiva perquisizione personale, il Solomon veniva trovato in possesso di un’ulteriore lametta da barba e due spilli di lunghezza cm. 8.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna a disposizione dell’A.G.