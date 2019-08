Inserita in Sport il 19/08/2019 da Direttore Alla SSD MArsala il Terzino Palermitano d´Anna La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento del difensore classe 2000 Francesco D´Anna. Palermitano, terzino sinistro, per D´Anna è un ritorno in Maglia Azzurra: dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Catania, nella stagione passata aveva militato nel Marsala debuttando sia in Coppa Italia che in campionato, prima di essere ceduto al Don Carlo Misilmeri (Promozione Sicilia Girone A) per motivi familiari.

L´acquisto è a titolo definitivo, col giovane che si è legato al Marsala con un accordo pluriennale.

La Società rivolge un ´bentornato´ prima di tutto al ragazzo che al calciatore, augurandogli al tempo stesso le migliori fortune in azzurro.