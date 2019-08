Inserita in Politica il 18/08/2019 da Direttore Domani, lunedì 19 agosto, inizieranno le attività della Pallacanestro Trapani targata 2019/2020. Il programma prevede per domani i test atletici di tutti gli atleti a cura del preparatore atletico della 2B Control Trapani Giacomo Sorrentino. La giornata proseguirà nel pomeriggio con le visite mediche presso lo studio medico La. Si. s.a.s. di Gianluca Bonura e Nicoletta Bonura& C. con i dottori Antonio Mistretta e Gianfranca Basiricò.



Martedì gli atleti della Pallacanestro Trapani, nel corso della mattinata, svolgeranno gli esami del sangue e successivamente dei test fisici con il Responsabile dell’Area Sanitaria Rino Barbiera.



Martedì pomeriggio, a partire dalle ore 18, al PalaConad, si terrà il primo allenamento stagionale.



Sin dal primo giorno coach Daniele Parente potrà contare su tutti gli atleti granata.



Di seguito la lista degli atleti convocati con i relativi numeri di maglia che indosseranno nel corso della stagione:



2 Kenneth Goins

3 Salvatore Basciano

5 Andrea Renzi

6 MarkoDosen

7 Gabriele Spizzichini

8 Alessandro Ceparano

10 Luciano Tartamella

14 Vlad Piarchak

15 Giorgio Lamia

17 Giorgio Guadalupi

18 Marco Mollura

19 Alessandro Amici

21 LaMarshall Corbett

22 Tommy Pianegonda

25 Curtis Nwohuocha

32 Federico Bonacini