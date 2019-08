Inserita in Economia il 17/08/2019 da Direttore Pantelleria, Ecoitaliasolidale: abbiamo ricevuto numerose segnalazioni in questi giorni su sversamento in mare di acque putride Le numerose segnalazioni che ci sono arrivate in questi giorni riguardano sversamenti di acque putride e maleodoranti direttamente in mare in località Porto di Scauri a Pantelleria, dove sono attivi alcuni locali sugli scogli a picco sul porto, e dove recentemente è stata realizzata una scalinata a pochi metri dall´acqua.



Le segnalazioni riguardano sversamenti in mare di acque sporche che scendevano anche attraverso un tubo lasciato a cielo aperto e senza alcun tipo di adeguato filtraggio.

Si chiede agli organi competenti di intervenire e verificare la veridicità di tale segnalazione, l´eventuale gravità degli sversamenti ed il grado di inquinamento prodotto per bloccare ogni tipo di contaminazione dello splendido specchio d´acqua interessato ed adeguatamente sanzionare i responsabili.



È quanto dichiarano in una nota Michela Silvia e Piergiorgio Benvenuti rispettivamente responsabile per Pantelleria e Presidente Nazionale del Movimento Ecologista ECOITALIASOLIDALE.