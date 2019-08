Inserita in Tempo libero il 16/08/2019 da Direttore A Favignana Stefania Auci con "I leoni di Sicilia" Si terrà sabato 17 agosto, il quinto e penultimo incontro della rassegna letteraria "Pagine d´estate. Autori in riva al mare", organizzata dalla Libreria Galli Salve con il patrocinio del Comune di Favignana - Isole Egadi, che si svolge all´ex Stabilimento Florio, con inizio alle ore 21.30. Ospite della rassegna sarà Stefania Auci, autrice di “I leoni di Sicilia”, la grande saga dei Florio, racconto di una famiglia temuta e invidiata, dal forte spirito imprenditoriale e romanzo rivelazione dell´anno. Il romanzo italiano che ha conquistato il mondo: venduto negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, in Spagna e in Olanda e opzionato per una serie televisiva. Narra di una famiglia da leggenda. Un appassionante spaccato di storia pubblica, privata e di costume.

Nell´occasione dell´incontro di sabato, il Comune di Favignana – Isole Egadi, che ha aderito alla campagna contro la violenza di genere “Posto occupato”, ideata dalla messinese Maria Andaloro, che prevede che per ogni donna uccisa venga occupato un posto in un luogo pubblico o privato per denunciare l’assenza di una donna che avrebbe potuto esserci e che mancherà in tutte le attività del quotidiano, ha deciso di ‘occupare un posto’ e ospitare l’iniziativa all’ex Stabilimento Florio.