Inserita in Politica il 16/08/2019 da Direttore Grande colpo di mercato in casa canarina! Preso il forte attaccante Amodeo Botto di Ferragosto in casa canarina! La società Mazara calcio comunica di avere raggiunto l’accordo con il forte ed esperto attaccante piemontese GIOVANNI AMODEO, classe 82, alto 1.92, nato a Valenza (Al) con un curriculum calcistico di alto livello e tantissimi goal realizzati. Il direttore generale Gerolamo di Giovanni e il presidente Davide Titone hanno compiuto un gran colpo di mercato che altre società non hanno portato a compimento per la scelta dell’attaccante di vestire la maglia canarina. Nello scacchiere di mister Dino Marino si aggiunge un Top Player d’area di rigore per cercare di raggiungere l’obiettivo della salvezza nel prossimo campionato di Eccellenza A. Amodeo arriva dalla squadra veneta del Cjarlins Muzane(Ecc), in passato ha indossato le maglie di: Marsala (C-1 / Ecc.), Sciacca (D), Siderno (D), Termoli (D), Trapani (D), Ascoli (B), Igea Virtus (C-2), Rossanese (D), Teramo (C-1), Massese (C-1), Olbia (C-2), Carpenedolo (C-2), San Marino (C-2), Carpi (D), Jesolo (D), Sandonà (D), Pordenone (D), Martina (D), Pergolettese (D), Vado (D), Piacenza (D), Civitanovese (D), Virtus Bergamo (D), Finegrò (Ecc).



Il Giocatore si aggregherà alla squadra nel ritiro previsto il 17 Agosto in sede.



Intanto continua la campagna abbonamenti con la prevendita in atto presso il Bar Stadio. Costo 80 euro!



La società canarina è al lavoro con altre trattative avviate con altri giocatori che verranno ufficializzati a trattativa conclusa.



Continua il progetto della nuova società canarina “ORGOGLIO MAZARESE”.