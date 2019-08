Inserita in Politica il 15/08/2019 da Direttore La redazione ed il direttore augurano ai lettori un santo e sereno ferragosto la Redazione ed il direttore augurano a tutti lettori ed famiglie un santo e sereno ferragosto. La Redazione precisa che le notizie non vanno in ferie e che il letturi saranno aggiornati secondo il programma e gli avvenimenti