Inserita in Politica il 15/08/2019 da Direttore Un rifiuto in plastica in cambio di un gadget: "riutilizzAmi" alla spiaggia Playa Consegni un rifiuto in plastica ed in cambio avrai un gadget. L´iniziativa si terrà alla spiaggia Playa nel corso di una giornata per sensibilizzare a ridurre l´utilizzo della plastica: si chiama "riutilizzAmi" ed è organizzata dalla consulta giovanile comunale il 18 agosto a partire dalle ore 9.



Nel corso della mattinata della prossima domenica, i componenti della consulta giovanile comunale doneranno un gadget a chiunque consegnerà loro un rifiuto in plastica. Lo scopo è chiaramente quello di sensibilizzare a non lasciare rifiuti sull´arenile e ad al riutilizzo dei rifiuti soprattutto se in plastica. Presieduta dall´assessore alle Politiche Giovanili Enza Ligotti, con vicepresidente Gaspare Bongiorno e segretario Salvatore Ganci, la consulta giovanile si è insediata maggio. Il consiglio direttivo della consulta è composto da tre consiglieri comunali: Fabiana Napoli, Brigida De Simone e Giovanni D´Aguanno.







«Invitiamo a partecipare all´iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla consulta giovanile che condividiamo pienamente -afferma il sindaco Nicola Rizzo-. Probabilmente domenica 18 agosto, alla spiaggia Playa, ci sarà chi rifletterà di più prima di lasciare rifiuti sulla spiaggia o in giro per la città. L´idea di dare qualcosa in cambio è, inoltre, sicuramente un incentivo a comprendere l´utilità e la possibilità del riutilizzo di alcuni oggetti. Ricordo che abbiamo aderito all´iniziativa del ministero dell´Ambiente "plastic-free challenge", che prevede una strategia pluriennale volta a ridurre ed eliminare la plastica monouso non biodegradabile dalle aree pubbliche e negli spazi privati tramite iniziative di vario tipo come queste promosse domenica alla spiaggia dalla consulta giovanile che ringraziamo -conclude il sindaco Nicola Rizzo- perché sta già dimostrando di poter svolgere un ruolo importante per la realizzazione di attività inerenti la realtà giovanile e non solo».