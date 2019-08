Inserita in Politica il 14/08/2019 da Direttore Potenziati i servizi di controllo del territorio nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola Potenziati i servizi di controllo del territorio nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola sino alla fine del periodo estivo.



Sei vigili urbani appartenenti al comando di Castelvetrano, a partire da oggi (martedì 13 agosto) e sino al prossimo 30 settembre, infatti, coadiuveranno la polizia municipale di Campobello, svolgendo in particolare attività di controllo della viabilità, dell´ordine pubblico e del corretto conferimento dei rifiuti.



È quanto stabilito da un´apposita convenzione stipulata, ieri (12 agosto 2019), tra l´Amministrazione comunale di Campobello e il Comune di Castelvetrano con la deliberazione n. 164 adottata della Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione.



La convenzione risponde all´esigenza di rafforzare il corpo municipale di Campobello, gravato da significative carenze di organico, nel periodo più "caldo" della stagione estiva, in cui si concentra la maggiore affluenza di persone.



Alle 13 unità di cui è composto l´organico della Polizia municipale di Campobello, delle quali soltanto 10, compreso il comandante, in servizio effettivo, a partire da oggi si aggiungeranno dunque altri 6 vigili urbani provenienti da Castelvetrano, che svolgeranno servizio a Campobello per 12 ore settimanali, nel rispetto delle normative in materia, nonché di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.



«A causa delle gravi carenze di organico – spiega il sindaco Castiglione - che interessano tutti i settori del Comune di Campobello e, in particolare, quello della Polizia municipale, che soprattutto nei mesi scorsi ha vissuto notevoli disagi nell´organizzazione dei tre turni previsti, abbiamo dovuto fare ricorso a personale proveniente da amministrazioni esterne al fine di assicurare i necessari servizi durante la stagione estiva. Ringrazio, pertanto, il sindaco Enzo Alfano e il comandante della polizia municipale del Comune di Castelvetrano Enzo Bucca, per la disponibilità dimostrata».