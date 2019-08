Inserita in Tempo libero il 14/08/2019 da Direttore Termini Imerese, BCsicilia ricerca 24 bambini per l´investitura a cavaliere medievale e dama Nell´ambito della manifestazione "Una Notte al castello", che si svolgerà domenica 25 agosto 2019 alle ore 21,30 presso il castello di Termini Imerese, verrà riproposta con personaggi in abiti medievali l´investitura di un cavaliere. A seguire è prevista l´investitura di bambini e bambine come cavalieri e damigelle.

A tale scopo BCsicilia, in collaborazione con l´Associazione La Casa di Stenio, cerca 24 bambini (12 maschietti e 12 femminucce) tra un´età compresa tra gli 8 e gli 11 anni.

I bambini scelti per la manifestazione saranno tutti vestiti (a cura degli organizzazione) con una tunica bianca (i cavalieri anche con la tabarda) e gli verrà consegnato in ricordo una pergamena di cavaliere o damigella.

La partecipazione è gratuita.