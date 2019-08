Inserita in Tempo libero il 13/08/2019 da Direttore Max Gazze’ sarà all’Anfiteatro di Partanna (TP) - Teatro Provinciale “Lucio Dalla” - il prossimo 20 agosto Il nuovo spettacolo “On the road” di Max Gazze’ sarà all’Anfiteatro di Partanna (TP) - Teatro Provinciale “Lucio Dalla” - il prossimo 20 agosto, nell’ambito delle manifestazioni estive organizzate dal Comune di Partanna, in collaborazione con la Musica da Bere S.r.l. Gazzè ritorna al suo primo amore, la musica live, e questa estate girerà l’Italia con questa nuova produzione che segue il tour dei 20 anni de “La favola di Adamo ed Eva” ed il successo di Alchemaya, questo tour celebra il ritorno dell’Artista sui palchi d’Italia con un grande concerto che comprende i brani del suo intero repertorio: dagli inizi alle ultime hit.



Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati.



Ogni concerto di questo tour avrà una sua particolarità rendendo unica la performance artistica sul palco.



Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo.



Afferma Gazzè: “Insieme alla mia band storica stiamo percorrendo l´Italia perché la musica live è la mia linfa vitale. In parte l´idea di questo tour nasce dal ventennale de La Favola di Adamo ed Eva, che ha segnato una tappa importantissima della mia carriera, in parte dalla voglia di suonare da vivo e sperimentare nuove formazioni e arrangiamenti in maniera totalmente libera senza un disco in promozione.



Attraverserò la mia carriera insieme alla mia band. Il resto lo lascio alle emozioni del palco”.



L’Anfiteatro di Partanna rappresenta, con i suoi 2mila posti a sedere, la cornice ideale per questo concerto che non mancherà di richiamare nella città del Belice il pubblico delle grandi occasioni.