Ferragosto alle Isole Egadi all’insegna della musica e del divertimento.

Ferragosto alle Isole Egadi all段nsegna della musica e del divertimento.

Le manifestazioni prendono il via già questa sera con uno spettacolo di intrattenimento musicale a cura della band degli Ottoni Animati che, in occasione dei 10 anni della loro attività, si esibirà in 典en Years Experience in piazza Europa a partire dalle ore 22

Tutto pronto a Marettimo per il "Music Fest Marettimo" il 14 e 15 agosto: due spettacoli di intrattenimento musicale con DJ set dalle ore 22 allo Scalo Nuovo con Radio 102 e musica live con i Precari di Classe

摘gadi Summer, invece, propone due serate di intrattenimento musicale con DJ set il 14 e 15 agosto a Favignana a partire dalle ore 22.30 in piazza Madrie a cura di Isaband dal vivo e poi con i vocalist di RMC101

Anche a Levanzo è in programma l段ntrattenimento musicale a cura della Latino Band la sera del 14 agosto.