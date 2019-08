Inserita in Politica il 11/08/2019 da Direttore DARIA BIANCARDI IN CONCERTO, IL 13 AGOSTO, A TRE FONTANE Nuovo appuntamento con la musica leggera, martedì 13 agosto, nella frazione balneare di Tre Fontane. A partire dalle ore 22, in piazza Favoroso, si terrà il concerto di Daria Biancardi, l’artista palermitana dalla voce soul nota per aver recentemente partecipato al programma “All Together Now” in onda su Canale 5 e, nel 2014, al talent “The Voice of Italy”, un cult di Rai 2. Dopo i concerti di Pompei, Bologna, Roma e Palermo, Daria Biancardi si esibirà a Tre Fontane in uno spettacolo che spazierà dal soul al funk, passando per il rhythm & blues, interpretando alcuni grandi pezzi della musica d’autore, quali “A chi mi dice”, “Bella senz’anima”, “Gloria” e “Think”. Il concerto è promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione con la direzione artistica di Gianvito Greco nell’ambito del cartellone “E… state con noi 2019” curato dall’assessore comunale Donatella Randazzo.