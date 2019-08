Inserita in Politica il 10/08/2019 da Direttore Partanna, il sindaco sospende ad agosto la Fiera del bestiame del Belice La “Mostra mercato del bestiame della valle del Belice”, che si svolge abitualmente la seconda domenica di ogni mese, ad agosto non si terrà. Il sindaco Nicolò Catania, con propria ordinanza, ha infatti disposto la sospensione della Fiera domani 11 agosto. A motivare la decisione assunta dal primo cittadino le “elevate temperature previste per la giornata che potrebbero comportare sofferenze per gli animali da trasportare nei lunghi tragitti necessari ad arrivare a destinazione, oltre ad eventuali ulteriori problemi igienico-sanitari”. Il tradizionale appuntamento dedicato alla vendita di animali e accessori per l´allevamento e la cura del bestiame riprenderà regolarmente nel mese di settembre.