Inserita in Politica il 10/08/2019 da Direttore Marsala Calcio: Rimane in Azzurro il bomber Pietro Balistreri La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. è lieta di comunicare la seconda riconferma: si lega alla Maglia Azzurra fino al 30.06.2020 l´attaccante Pietro Balistreri. L´attaccante palermitano classe 1986, 9 gol nella scorsa stagione, sarà ancora il n° 9 dello scacchiere di mister Giannusa.

La Società porge i propri migliori auguri di buona fortuna in Azzurro.