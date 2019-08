Inserita in Tempo libero il 10/08/2019 da Direttore Lunedì a Favignana Nadia Terranova con “Addio fantasmi” è il titolo del libro protagonista del nuovo incontro della rassegna letteraria "Pagine d´Estate. Autori in riva al Mare" organizzata dalla Libreria Galli Salve con il patrocinio del Comune di Favignana - Isole Egadi per lunedì 12 agosto, alle ore 21.30 all´ex Stabilimento Florio. Un libro sulla perdita e sull’aspirazione a superarla. Nadia Terranova dà voce a Ida, che a trentasei anni torna a Messina per aiutare la madre a sgombrare la casa in cui loro due hanno vissuto, prima con il padre, sparito quando lei aveva tredici anni, e poi da sole. Una casa tra due mari, il luogo del ritorno, e dentro quelle stanze, incagliata, l´esistenza di una donna. Che solo riattraversando la propria storia potrà davvero liberarsene. Nadia Terranova racconta l´ossessione di una perdita, quel corpo a corpo con il passato che ci rende tutti dei sopravvissuti, ciascuno alla propria battaglia. Un libro catartico per chi l’ha scritto e per chi lo legge, per la sua capacità di dar corpo ai fantasmi, a tutti i fantasmi, non solo ai propri, con una lingua meravigliosamente evocativa nella sua concretezza.