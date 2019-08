Inserita in Tempo libero il 08/08/2019 da Cinzia Testa CASTELLAMMARE ROCK FESTIVAL: il 9 agosto a Castellammare del Golfo grande rave musicale con Burns Golinelli Hunt e tributi a Vasco Rossi, Pink Floyd, U2, AC/DC e Deep Purple in piazza Stenditoio Il 9 agosto a Castellammare del Golfo grande rave musicale con Burns Golinelli Hunt e tributi a Vasco Rossi, Pink Floyd, U2, AC/DC e Deep Purple in piazza Stenditoio

Il chitarrista di Vasco Rossi, ma anche di Alice Cooper. Il bassista di Vasco Rossi, ma anche della Steve Rogers band. Il batterista di Vasco Rossi, ma anche degli Evanescence.

Stef Burns, Claudio Golinelli e Will Hunt saranno la punta di diamante del “Castellammare rock fesstival”, ovvero sei ore di musica, dalle 17 a mezzanotte, in piazza Stenditoio a Castellammare del Golfo.

Un’idea, quella del trio, nata proprio nelle pause - tra prove, registrazioni e concerti - con il mitico Vasco Rossi. I tre si sono scoperti accomunati da un background musicale affine: Jimi Hendrix, Alice Cooper, Jeff Beck e tanti altri mostri sacri che hanno segnato la storia del rock degli ultimi cinquant´anni. Si sviluppa così il progetto di un concerto energico e potente, di oltre due ore, che negli ultimi due anni ha fatto il giro di tutta l´Italia riscuotendo grandi consensi da parte del pubblico che li ha spesso ricambiati con meritati sold out.

Prima di loro si esibiranno alcuni dei migliori tributi rock siciliani: Walk On tributo U2, Tnt tributo AC/DC, Deep Inside tributo Deep Purple, Inside Out tributo Pink Floyd, Colpa D´alfredo tributoVasco Rossi.



Il concerto è organizzato da In the Spot Light.