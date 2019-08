Inserita in Cronaca il 06/08/2019 da Cinzia Testa App4skills: apprendimento dinamico, motivante e al passo con i tempi È stata presentata dall´Associazione People Help the People, il 26 luglio a Palermo presso la sede del Centro Sociale San Saverio, la WebApp App4skills progettata per aumentare le competenze digitali e non su tre ambiti principali, quali giardinaggio e ambiente, cucina, fai da te e artigianato. La WebApp è il prodotto finale del progetto App4Skills, un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell´ambito del programma ERASMUS+, realizzato da diversi partner europei specializzati nel settore della formazione e delle nuove tecnologie, provenienti da Italia, Spagna, Polonia, Finlandia e Turchia.

Questo progetto offre un modo diverso di apprendere, dinamico, motivante e al passo con i tempi.

Per provare la WebApp http://app4skills.fundacionjuandelostoyos.org/