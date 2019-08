Inserita in Politica il 06/08/2019 da Cinzia Testa Caso Gozi: ci auguriamo che la magistratura faccia chiarezza La redazione, che ha seguito il caso Gozi e che ha chiesto la revoca della cittadinanza al senatore già Sottosegretario alla presidenza, alla luce delle dichiarazioni fatte e in virtù di quanto è emerso dalla stampa, oggi chiede alla magistratura di fugare ogni dubbio sulla questione:



occorre accertarsi che non vi siano state le violazioni previste e punite dall’articolo 241 del Codice Penale, e cioè che durante la gestione quale Sottosegretario alla presidenza e conseguentemente detentore di una serie di segreti di Stato, Gozi non abbia rilevato agli stati esteri i segreti di cui era venuto a conoscenza in virtù del suo mandato.



La redazione, pur certa che il senatore Gozi non abbia rilevato alcun segreto di Stato a potenze straniere, si affida alla magistratura affinché si elimini ogni ombra di dubbio sul suo operato.



Nell’interesse del senatore e dei cittadini italiani, ci auguriamo che venga fatta presto chiarezza.