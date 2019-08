Inserita in Cultura il 06/08/2019 da Cinzia Testa Mercoledi 7 agosto la scrittrice Silvana Grasso a San Vito Lo Capo Mercoledì 7 agosto alle 21,30 in via Venza a San Vito lo Capo, Silvana Grasso presenta “La domenica vestivi di rosso” (Marsilio), la parabola ambiziosa e seduttrice di una ragazza di provincia nel 1968, che tanto insegue la scrittura, fino a raggiungere i caratteri cubitali della cronaca nera. Silvana Grasso, scrittrice di successo, tradotta in diverse parti del mondo, ha pubblicato fra gli altri: La Pupa di zucchero, Disio, Solo se c’è la luna, Ninna nanna del lupo. Ha vinto il Premio Mondello, il Premio Brancati, il Premio Vittorini, il Premio Flaiano, il Premio Grinzane Cavour. L’incontro, organizzato dal comune e dalla pro loco di San Vito lo capo è il decimo appuntamento della rassegna letteraria “Libri autori e bouganville ”.