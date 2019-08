Inserita in Sport il 06/08/2019 da Cinzia Testa Marsala Calcio: è azzurro il centrocampista figlio d´arte Bartolomeo Erbini (2001) Il giovane mazarese si lega agli Azzurri a titolo definitivo Ecco il terzo innesto per l´S.S.D. Marsala Calcio a R.L.: si lega alla compagine azzurra a titolo definitivo il centrocampista Bartolomeo Erbini, classe 2001. Erbini, di Mazara del Vallo (TP), proviene da una splendida stagione al Salemi Calcio (Promozione Sicilia Girone A), ed è figlio di una Leggenda Azzurra: il papà Francesco fu protagonista della splendida promozione dalla Serie C2 alla Serie C1 nella stagione 1997-1998. Giocatore duttile, Erbini può essere utilizzato come attaccante esterno, trequartista o mezzala di centrocampo. Al nuovo arrivato, i migliori auguri di vivere in azzurro le soddisfazioni già assaporate dallo zio Mario e soprattutto dal padre Ciccio.