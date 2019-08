Inserita in Cronaca il 05/08/2019 da Cinzia Testa Smailtimento organico: La Sicilfert rimane chiusa. Il sindaco Di Girolamo stamattina in regione assieme ad altri colleghi

La Sicilfert continua a rimanere chiusa e l´emergenza organico a Marsala - così come in gran parte dei Comuni siciliani - rischia di creare problemi igienico sanitari. Il sindaco Alberto Di Girolamo, anche nella qualità di presidente della SRR “Trapani Nord”, si sta recando a Palermo per l´ennesimo incontro nel competente Assessorato regionale. Qui, assieme ad altri sindaci, saranno ulteriormente sollecitati provvedimenti urgenti per risolvere il grave problema dello smaltimento dell´organico. “Pretendiamo una risposta dalla Regione - afferma il sindaco Di Girolamo; che sia la Sicilfert o altro centro di raccolta, occorre un´immediata decisione su dove conferire l´umido. Noi sindaci abbiamo già atteso abbastanza, ma siamo pronti a tutto per difendere la salute dei nostri cittadini”.