Inserita in Tempo libero il 04/08/2019 da Direttore Il Presidente Hu dello Zonale della Rete ANAS ha sottoscritto un accordo con G.S. spa Il Presidente della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) zonale ITALOG Job presieduta dall´instancabile amico e socio HU SHOAOGANG. Il presidente Hu, detto Paolo, ha precisato che tutti i tesserati della Rete Associativa dell´ANAS possono beneficiare degli sconti previsti in convenzione previa esibizione della tessera che viene rilasciata dalla Presidenza nazionale mediante il portale informatico del tesseramento.

Il Presidente HU ha sottolineato, a tutti gli interessati, che la tessera viene rilasciata direttamente dalle presidenze zonale o provinciali ai soci mediante invio sia tramite mail che via whatsapp o scaricate direttamente con l´app per coloro che si sono attivati e che, per beneficiare della scontistica prevista dalla convenzione è sufficiente esibire la tessera anche sullo smartfone, in linea con la nuova normativa nazionale ed internazionale relativa alla dematerializzazione della documentazione cartacea