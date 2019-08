Inserita in Tempo libero il 04/08/2019 da Direttore Al Folklore del PArco del Pollino anche una compagnia della Cina Alla 34^ Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino, presente la Cina con la Compagnia di Canti , Danze e Opera, della contea autonoma Tujia di Wufeng. Il gruppo è composto da 25 persone, la maggior parte delle quali specializzate nella danza“Tujia” che è una delle minoranze etniche della Cina. Nel loro repertorio, un vasto patrimonio culturale, come "canzoni popolari", "Nanqu", "il tamburo di fiori", "la danza delle mani" e " Sa yer do", ognuna delle quali caratterizzata da forti richiami etnici. Il team della Compagnia, è formato da eccellenti sceneggiatori, cantautori, registi e attori. Negli ultimi anni, sono stati invitati ad esibirsi in molti luoghi della Cina e hanno ricevuto numerosi premi, come il premio nazionale dell´artista cinese, il primo premio della performance artistica della regione militare di Guangzhou, il primo premio per l´esibizione artistica di minoranze etniche nella provincia di Hubei e il gran premio del festival d´arte di Yichang. Questa è la prima volta che la squadra arriva in Italia. Durante il festival presenteranno al pubblico il loro ricco e colorato programma culturale.