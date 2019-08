Inserita in Tempo libero il 04/08/2019 da Direttore Tradizioni e valori "Cursa ri Carruzzuna" a Collesano con ANAS C’è un posto nel cuore della Sicilia in cui il tempo, in occasione dell´iniziativa che stiamo per raccontarvi, sembra essersi fermato, stiamo parlando della "Cursa ri Carruzzuna" che si tiene a Collesano, piccolo comune situato alle porte del parco delle Madonie.

Abbiamo chiesto una testimonianza in merito al presidente Presidente provinciale Anas Palermo e zonale di Collesano, Antonino Vara, che ci racconta così l’iniziativa:



“La corsa, organizzata da Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) in collaborazione con il comune di Collesano, che prende il nome di Formula Carr, si svolgerà domenica 1 settembre e coinvolgerà grandi e piccini (il vincitore si aggiudicherà il primo premio del campionato delle Madonie).



Grazie a questa iniziativa si riscoprono i valori della tradizione siciliana, si mantiene vivo il contatto con il passato e si dà la possibilità ai ragazzi, sempre troppo distratti dalla tecnologia, di ritrovare la bellezza delle piccole cose. La gara e i preparativi per essa riescono a far comunicare tra loro le diverse generazioni, in particolare quella di nonni e nipoti; infatti i primi raccontano la loro memoria storica e i secondi la mettono in atto.



C’è da dire inoltre che il nostro non è solo un progetto meramente ludico-agonistico, ma vi è molto di più: dietro all’organizzazione troviamo ingegneria, aerodinamica, carrozzeria, ma anche fantasia. Fantasia che è una delle protagoniste del progetto, perché permette di dare libero sfogo alla creatività, vedasi la gara per il carrozzone allestito.



Nell’organizzazione di questa gara non è mancata l’attenzione all’ecosostenibilità: i carri infatti sono creati, come accadeva in passato, con materiale di riciclo. Idea questa, che può portare alla sensibilizzazione della comunità che partecipa in maniera attiva alla gara che affonda le sue radici nella storia.



Tutto risale allo scorso novecento e si sviluppa per due motivi:



in primis abbiamo l’inventiva scaturita dal bisogno. La povertà del dopoguerra ha portato moltissimi uomini a inventarsi dei mezzi di trasporto simili alle macchine che non potevano permettersi, per favorire il trasporto di merci.



Il secondo motivo ha a che fare con la famosa targa florio. Collesano era una delle tappe principali della targa, motivo per cui molti ragazzi, incuriositi dal rombo di quei bolidi che sfrecciavano a tutto gas tra le sinuose piste siliane, hanno sentito il desiderio di emulare le divertenti gare di pista crearono proprio la gara del carrozzone con questi ecobolidi fai da te.



Adesso noi vogliamo tenere viva la tradizione, non dimenticando il passato e avendo presente anche il bisogno della sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente.



Importanza della storia delle tradizioni popolari, la voglia di ricreare un contatto autentico tra individui



Requisiti minimi per partecipare sono l’età di almeno 9 anni in su.

3 le catogorie : 10-13, 14-17, 18 anni in su possono partecipa sia donne che uomini.

Montepremi

I° Class € 250,00. II° Class € 100,00 Cat. 18 Anni in sà

I° Class € 50,00. II° Class € 30,00 Cat.10-13 ( Buono Scuola);

I° Class € 50,00. 2° Class € 30,00, Cat 14-17 (Buono Spesa);

Migliore Carruzzuni Allestito € 50,00 ( Buono Spesa)



Per informazioni e prenotazione segreteria organizzativa 327 6224664 - 3208233570 e mailanascollesano@gmail.com ,

Termine ultimo di partecipazione il 29 agosto alleore 12,00.