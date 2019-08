Inserita in Tempo libero il 04/08/2019 da Direttore il concerto di Noemi che si terrà martedì 6 agosto, alle ore 21.30, in piazza Favoroso a Tre Fontane. La cantautrice romana dalla voce calda e inconfondibile si esibirà nella frazione balneare in una nuova tappa siciliana del suo ultimo tour estivo intitolato "Blues & Love".



Un concerto gratuito sotto le stelle promosso dall´Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione con la direzione artistica di Gianvito Greco e inserito nell´ambito del cartellone "E... state con noi 2019", curato dall´assessore comunale Donatella Randazzo, con l´obiettivo di connotare l´estate trefontanese, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare una delle voci più belle dell´attuale panorama musicale italiano.



Diventata famosa grazie alla partecipazione nel 2009 al noto programma televisivo X Factor, Noemi celebrerà i primi 10 anni di carriera, interpretando brani degli artisti che l´hanno ispirata, quali Janis Joplin, Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder e tanti altri, oltre che i pezzi più famosi del suo repertorio musicale.



Tutti pronti, dunque, a cantare con Noemi sulle note di "Sono solo parole" o "Vuoto a perdere" brani scritti per lei rispettivamente da Fabrizio Moro e Vasco Rossi, ma anche di "Autunno", firmata da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, e di "Fammi respirare dai tuoi occhi", di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, tutti brani che hanno decretato l´indiscusso successo della grintosa artista romana dalla voce graffiante.