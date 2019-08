Inserita in Cronaca il 02/08/2019 da Cinzia Testa Il Sinalp Sicilia incontra lavoratori ASU ed il Sindaco di Piana degli Albanesi in difesa dei diritti negati Giorno 29 luglio il Sinalp Sicilia, rappresentato dal suo Segr. Regionale Dr. Andrea Monteleone e la Rsa Ornella Salerno, ha partecipato all´incontro con il Dr. Rosario Petta Sindaco di Piana degli Albanesi, il suo Assessore al Personale Simona Scalia ed i lavoratori ASU. Nell´ambito dell´incontro si è giunti all´impegno da parte del Sindaco di trovare risorse professionali da integrare nel servizio svolto presso il museo cittadino che risulta carente e non potrà essere garantita l´apertura nei giorni festivi. Alle rimostranze emerse dai lavoratori sulle difficoltà riscontrate negli ordini di servizio degli addetti alla sorveglianza del museo cittadino, il sindaco resosi conto di quanto emerso, ha dato la piena disponibilità a risolvere il problema con una turnazione più ampia tra tutti i lavoratori. Inoltre si è sollevato il problema del Regolamento Comunale dei lavoratori ASU che presenta alcune condizioni discriminanti che andrebbero corrette. Anche in questo caso, pur precisando le difficoltà economiche in cui versa il Comune in questo periodo, il Sindaco ha dato la piena disponibilità a ragionare su una possibile modifica del Regolamento. Infine il Segr. Regionale Sinalp ha aggiornato i presenti sull´attività sindacale svolta dal Sinalp per la battaglia della loro stabilizzazione. E´ stata evidenziata la volontà da parte degli esponenti politici incontrati di trovare una soluzione ampiamente condivisa che permetta nell´ambito di un programma pluriennale la stabilizzazione di tutti i 5.222 ASU presenti in Sicilia.