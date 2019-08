Inserita in Cronaca il 01/08/2019 da Cinzia Testa Partanna, entro domani sarà ripristinata la normale erogazione idrica in città Nicolò Catania: “L´Eas ci ha rassicurato che il disservizio non si verificherà più” Entro domani sarà ripristinata la normale erogazione idrica in tutta la città. A comunicarlo è l´amministrazione comunale che in seguito alle pressanti lamentele dei cittadini nei giorni scorsi ha chiesto con urgenza e determinazione ai responsabili dell´Eas un incontro utile per sapere le motivazioni sugli inspiegabili disservizi che si sono verificati nelle ultime settimane. “Abbiamo avviato un´interlocuzione serrata con i dirigenti dell´ente in liquidazione per capire le ragioni del mancato arrivo dell´acqua – afferma il sindaco Nicolò Catania – e per chiedere che l´approvvigionamento ritornasse immediatamente a livelli normali. Come amministrazione abbiamo espresso le nostre forti perplessità sulla vicenda ravvisando anche gli estremi di interruzione di pubblico servizio, trasferendo ai vertici Eas le rimostranze dei cittadini per la situazione paradossale e inspiegabile che si è venuta a creare e abbiamo ottenuto rassicurazioni su una tempestiva ed efficace risoluzione del disagio. Ci è stato garantito infatti dall´ente che da domani in poi il disservizio non dovrebbe più verificarsi. In ogni caso manterremo alta l´attenzione sulla vicenda e se dovesse essere necessario ricorreremo anche alle vie legali pur di evitare che possa ripetersi il disagio”.