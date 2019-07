Inserita in Cultura il 31/07/2019 da Cinzia Testa A Selinunte si rinnova la raccolta del "Grano degli dei": giovedì 1 agosto i visitatori potranno assistere alla trebbiatura Direttore Bernardo Agrò: “Apriamo il Parco archeologico a una piena fruizione, dopo Cantieri della Conoscenza adesso è la volta dei Cantieri del Gusto”

Giovedì 1 agosto, a partire dalle ore 9:30, si rinnova per il quinto anno la raccolta del grano coltivato all´interno del Parco archeologico di Selinunte con il quale saranno prodotti pasta, cous cous e altri prodotti cerealicoli con il logo del Parco e del Consorzio "Gian Pietro Ballatore", l´organismo che fa capo all´assessorato regionale all´Agricoltura. Quest´ultimo ha lavorato alla semina e alla raccolta dei cerali e dei legumi (lenticchie e ceci) in 10 dei 270 ettari del parco archeologico, puntando in particolare sui grani antichi con le varietà Perciasacchi, Bidì, Tumminia e Hammurabi. Al "rito" della trebbiatura, che sarà illustrato con una prolusione tematica dall’etnoantropologo Antonino Frenda, potranno assistere i visitatori del Parco, partecipando così a un evento unico che si ricollega alla storia della città di Selinunte caratterizzata da un contesto sociale in cui furono i appresentanti della aristocrazia terriera a porsi alla testa della polis e di un mondo dedito all´artigianato e al commercio.

"Si tratta di un passo ulteriore verso l´apertura del Parco archeologico a nuove iniziative finalizzate alla sua piena fruizione - sottolinea il neo direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria Bernardo Agrò -. Dopo i Cantieri della conoscenza, che nei giorni scorsi hanno consentito ai visitatori di rendersi conto direttamente dei risultati ottenuti dalla ultima missione di scavi condotta dalla New York University e dalla Statale di Milano, adesso è la volta dei Cantieri del gusto, con i grani antichi e i legumi coltivati dal Consorzio Ballatore o il vino prodotto dal vigneto impiantato all´interno del Parco dalla cantina Settesoli in collaborazione con la Strada del vino Terre Sicane".

"Quest´anno nonostante l´andamento climatico non favorevole - osserva Dino Messina del consorzio Ballatore - siamo riusciti a seminare in tempo utile e ci aspettiamo di avere delle buone produzioni dal punto di vista quantitativo e anche sotto il profilo qualitativo”.