Inserita in Cultura il 30/07/2019 da Cinzia Testa Grandi emozioni e successo per lo spettacolo “Camicette Bianche” al Collegio Gesuiti di Mazara del Vallo, serata sotto le stelle pro Rotary Foundation Gran successo di partecipazione e emozioni trascinanti per il musical originale “Camicette Bianche” andato in scena venerdì 26 luglio presso il Collegio dei Gesuiti. Una serata sotto le stelle pro Rotary Foundation per il primo appuntamento del nuovo anno sociale organizzato dal Rotary Club Mazara nell’ambito degli eventi estivi “Mazara [Live]” promossi dal Comune di Mazara del Vallo. Lo spettacolo scritto e diretto da Marco Savatteri e liberamente ispirato dal romanzo di Ester Rizzo ha entusiasmato l’attento pubblico anche per la grande bravura dei protagonisti in scena che hanno raccontato –coinvolgendo gli spettatori così come solo il teatro sa fare- un dramma sempre attuale e forte emotivamente, quale è quello dell’emigrazione fin dai primi del ‘900 quando nostri antenati lasciarono la loro terra per trovare fortuna oltreoceano; molto apprezzata anche l’interpretazione del dramma nel dramma relativo alla molte donne emigrate che trovarono la morte fra le fiamme che il 25 marzo 1911 distrussero la famosa fabbrica Triangle di New York. Ai bravissimi attori, al regista Marco Savatteri e alla scrittrice Ester Rizzo la standing ovation del numeroso pubblico, oltre 300 spettatori, e il plauso del presidente del Club Rotary Mazara, dott. Domenico Di Maria, del Prefetto dello stesso Club mazarese, dott.ssa Vinnuccia Di Giovanni, e del prof. Danilo Di Maria, presidente della Commissione Relazioni Esterne e Comunicazione del Club. L’organizzazione dell’evento e la bravura dei 15 artisti della “Casa del Musical” ha ricevuto l’apprezzamento nell’intervento dell’avv. Giovanni Vaccaro, presidente della Commissione Distrettuale Sicilia-Malta della Rotary Foundation alla quale è andato il ricavato della serata di beneficenza. La Rotary Foundation, organizzazione no profit, è infatti impegnata in diversi progetti sociali a livello internazionale ed in particolare contro la lotta alla polio; la malattia sta scomparendo dalla scena globale ma continua a esistere solo in pochi Paesi, vedi Pakistan, Afghanistan e Nigeria: il compito degli operatori sarà portare il vaccino e condividere le informazioni in modo veloce e accurato. Alla bellissima serata sono intervenuti: l’Assessore comunale al Turismo e alla Cultura, dott.ssa Germana Abbagnato, in rappresentanza dell’Amministrazione del Sindaco dott. Salvatore Quinci, e Autorità civili, militari e religiose. Ad assistere allo spettacolo sono intervenuti anche i presidenti dei Club Rotary dell’area Drepanum: Rita Scaringi del Rotary Trapani Birgi Mothia, Enzo Domingo del Rotary Marsala Lilibeo, Daniela De Simone del Rotary Partanna; presente anche l’avv. Erina Vivona, assistente del Governatore Rotary Distretto 2110, dott. Valerio Cimino. Un particolare ringraziamento per la riuscita dell’iniziativa è stato rivolto dal Direttivo del Club Rotary Mazara a Essepiauto Audi, CIFA Trapani, Diadema Gelateria e Fineco Bank.