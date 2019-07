Inserita in Politica il 30/07/2019 da Cinzia Testa Impianto Biodigestore Sciacca. Catanzaro su dichiarazioni imprenditore Moncada: “nessun preconcetto, è mio dovere chiedere informazioni sul progetto” “Sono un parlamentare regionale ed esercito le mie facoltà in piena libertà e coscienza. Se all´imprenditore Moncada tutto questo non sta bene è esclusivamente un suo problema. Io ho un compito: difendere il mio territorio, libero da preconcetti o pregiudizi”. Lo ha detto Michele Catanzaro, parlamentare regionale del PD e vicepresidente della commissione Attività Produttive dell’Ars, in merito a alle dichiarazioni dell’imprenditore Salatore Moncada che, dopo l’audizione congiunta delle commissioni Attività Produttive, Ambiente e Sanità in merito alla realizzazione del progetto di Biodigestore di Contrada Piana Scunchipani, a Sciacca, aveva affermato che Catanzaro avrebbe avuto “posizioni preconcette” contro la realizzazione dell’impianto. L’audizione congiunta delle commissioni all’Ars era stata chiesta proprio da Catanzaro, che aveva presentato un’interrogazione parlamentare per avere informazioni sul progetto e sul suo potenziale impatto sul territorio.



“Chiedere e pretendere chiarimenti o approfondimenti rispetto a vicende che possono avere un impatto sul territorio – ha aggiunto Catanzaro - è un mio preciso dovere e lo svolgo attraverso gli strumenti che la legge mi assegna, ad iniziare dalla possibilità di presentare interrogazioni parlamentari. Ad altri spetta il compito di dare risposte”.



“Se sarà necessario – ha proseguito Catanzaro - l´imprenditore Moncada stia pur certo che continuerò a presentare tutte le interrogazioni e ad assumere tutte le iniziative che riterrò opportune. Contestualmente, è preciso dovere dell´imprenditore Moncada fornire tutti i chiarimenti che le istituzioni preposte a rilasciare le eventuali autorizzazioni e concessioni".





“Se ho agito in questo modo – ha concluso Catanzaro – è perché cittadini e rappresentanti delle comunità locali sono preoccupati per il possibile impatto dell’impianto sul territorio”.