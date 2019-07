Inserita in Tempo libero il 27/07/2019 da Direttore Sposi con bomboniera solidale in Sicilia per sostenere i Clochard L´originale e particolare gesto posto da una coppia di sposi Siciliani con hanno dato vita alla bomboniera solidale aderendo alla campagna di sensibilizzazione "un gesto al giorno leva lo spreco di torno". Gli sposi hanno donato, mediante bonifico, l´equivalente delle spese per l´acquisto delle bomboniere all´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) per sostenere l´azione di solidarietà e sostegno e nei confronti dei clochard. Attività che l´Associazione ha avviato in tempi non sospetti e che continua a garantire anche grazie ai volontari del gruppo ANAS GES (Gruppo Emergenza Sociale).



Gli sposi, a cui è andato l´augurio ed il ringraziamento della Presidenza nazionale a nome proprio e di tutti gli associati hanno pronunciato il "SI" nella splendida cappella di San Giuseppe dei Teatini, situata al centro Palermo e precisamente ai quattro canti. Lo sposo imprenditore siciliano, che da poco ha deciso di rientrare in terra natia dopo diversi anni di attività tra Emilia Romagna e Russia; la sposa è della Moldavia. Gli invitati, provenienti da varie parti del mondo oltre che dalla Moldavia, anche dalla Grecia, Giappone ecc, dove, come è noto, non si usano in generale le bomboniere, pertanto gli sposi hanno spiegato le nostre usanze e gli invitati sono rimasti piacevolmente colpiti dal gesto degli sposi “bomboniere solidali”.



Matrimonio con scambio tra culture, nel corso della festa di ringraziamento sono stati anche fatti balli moldavi; gli invitati stranieri hanno apprezzato le bellezze ed il cibo di Palermo.