Inserita in Tempo libero il 27/07/2019 da Direttore Stragusto Il Festival del cibo da strada e dei mercati prosegue fino a domenica E´stata accolta con entusiasmo e grande partecipazione l´undicesima edizione di Stragusto, il Festival del cibo da strada e dei mercati che da più di dieci anni è un appuntamento fisso per gli amanti della buona tavola e dello street food.



I primi giorni della manifestazione hanno già registrato un´alta presenza di turisti e visitatori che hanno potuto apprezzare le tante specialità pugliesi, fiorentine, catanesi, trapanesi tunisine. Immancabile il cibo da strada palermitano che quest´anno ha un rappresentante d´eccezione:"Nino ´u Ballerinu". Fra le gustose novità anche le specialità a base di porchetta di suino nero dei Nebrodi, le storiche patate "vastase" e la rianata. Non mancano inoltre altre particolari tipicità come il polpo bollito o le sarde a beccafico, i sapori delle feste, la granita tradizionale fatta a mano con tecnica madonita, il delizioso melone giallo e le dolcezze del Torronificio delle Madonie. Anche quest´anno grande successo ha riscosso wine tastingsulle mura di Tramontana, dove ogni giorno, i partecipanti hanno potuto apprezzare i migliori vini del territorio godendo di tramonti mozzafiato.Stragusto inoltre quest´anno è ancora più eco-sostenibile, con un maggior utilizzo di materiale biodegradabile e l´istallazione - in collaborazione con il Comune di Trapani e con la sezione locale della FIAB - di rastrelliere nei pressi dell´evento a sostegno della mobilità sostenibile in bicicletta.



Si conferma un successo la manifestazione realizzata da Trapani Welcome e Ps Advert in collaborazione con la "Pro Loco Trapani Centro" e con il patrocinio del Comune di Trapani. Ma i visitatori avranno tempo ancora fino a domenica per poter compiere un vero e proprio viaggio intorno al mondo dello street food, in un luogo d´eccezione come Piazza Mercato del Pesce, nel cuore di Trapani, che rivive con le atmosfere, gli odori, i rumori e i sapori del cibo da strada e dei Mercati.