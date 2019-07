Inserita in Politica il 27/07/2019 da Direttore Gli Oberon ripropongono l´esecuzione integrale del più celebre dei live della band di Phil Collins Sound psichedelico, rock progressivo e storia della musica. Tutto questo vuol dire i Genesis.



La band di Phil Collins sarà omaggiata il 28 luglio alle 21 allo Spasimo, nell’omonima via a Palermo.



Sul palco gli Oberon, capitanati da Joshua Ross, che suoneranno brani tratti dall’album “Seconds out” del 1977.



Con questo album i Genesis cercarono di concentrare il meglio della produzione precedente alla partenza di Peter Gabriel, con le prime due fatiche successive, "A Trick of the Tail" e "Wind & Wuthering”.



Il live si caratterizzerà per grande potenza e compattezza, garantite sul palco dalla presenza di una sezione ritmica formata da due batterie, come nella versione originale.



Il biglietto di ingresso costa 15 euro, inclusi diritti di prevendita.



I ticket si possono comprare da Mela Ripari in via Guglielmo Marconi 4/A.



Evento Dorian. Per informazioni telefonare al 3807980615