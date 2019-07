Inserita in Politica il 26/07/2019 da Direttore L´ANAS esprime solidarietà e cordoglio ai familiari ed all´ARMA dei Carabinieri La Presidenza Nazionale della Rete Associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) a nome di tutti i soci esprime solidarietà all´Arma dei carabinieri ed ai familiari del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega barbaramente ucciso nell´adempimento del suo dovere. Il Presidente Nazionale prof. Alessandra Giannola, evidenzia che detti fatti di cronaca rappresentano un degrado morale e culturale della società che vede cadere sempre i migliori e fuggire, in tutti i sensi, i peggiori.

In un momento drammatico come questo dove ha perso la vita un giovane e valoroso militare, il Presidente ringrazia i carabinieri e tutte le forze di polizia che garantiscono, con sacrifico, impegno e professionalità, la sicurezza dei cittadini.

In fine, ha espresso vicinanza e solidarietà a tutti i carabinieri, soci e dirigenti delle articolazioni della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale), che oltre al loro impegno professionali dedicano anche il loro tempo libero per stare con e tra la gente.