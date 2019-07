Inserita in Politica il 26/07/2019 da Direttore “Luminosità e calore responsabili della presenza di alghe non tossiche nelle acque della spiaggia” «Luminosità e calore responsabili della presenza di alghe non tossiche nelle acque delle spiagge, come riferitoci dagli esperti dell’Arpa». Lo fa presente il sindaco Nicola Rizzo che prosegue: «In riferimento alla presenza di alghe nelle acque della spiaggia Playa, segnalataci da alcuni cittadini, facciamo presente che il personale dell´Arpa, dopo aver ricevuto varie comunicazioni da parte del locale ufficio di capitaneria di porto, che vigila con solerzia, ci ha rassicurati sulla tipologia di alga in quanto non tossica -dice il sindaco Nicola Rizzo- . Si tratta di un’infiorescenza, tra l´altro al momento presente anche in varie altre località costiere, che prolifera per la maggiore luminosità e soprattutto il calore di queste ultime settimane. Si tratta di mucillagine che più volte è stata presente nelle acque del Golfo ma per i banchi in acqua non è possibile far nulla. Provvederemo invece alla rimozione delle alghe, se il locale ufficio marittimo ci autorizzerà, quando si essiccheranno -conclude il sindaco Nicola Rizzo- dopo essersi riversate sull’arenile»