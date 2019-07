Inserita in Un caffè con... il 22/07/2019 da Cinzia Testa

Il sud non è un problema, bensì un’opportunità

Con riferimento all’articolo del Direttore Feltri, di cui nutriamo grande stima, ci permettiamo di fare alcune osservazioni:





non bisogna dimenticare che il sud non ha mai chiesto di essere assistito, eppure adesso si ritrova ad essere considerato un peso per la nazione di cui è parte integrante.





Mentre al nord i finanziamenti hanno permesso la costruzione di ottime infrastrutture, si pensi alle quattro circonvallazioni Milanesi o alle due autostrade del capoluogo lombardo o ai tre aeroporti nel perimetro di 60km, al sud ci si è dovuti accontentare di sussidi che non hanno portato al decollo dell’economia. Da noi i problemi abbondano in svariatati campi: Palermo ad esempio non ha una vera circonvallazione, e che dire delle estenuanti attese negli ospedali mal curati dove spesso i pazienti si ritrovano a sostare nei corridoi.





Molto spesso si tende ad analizzare la storia sotto il suo aspetto narrativo e non sotto quello matematico, quando occorrerebbe ricordare che è il sud che ha creato l’Italia. Il sud non è né Di Maio, né Conte, Conte e Di Maio sono rappresentanti dell’Italia.





Da sempre la storia ci ha insegnato che i problemi sono opportunità. Si pensi alla questione dell’immigrazione. Per una volta bisognerebbe approcciarsi in maniera intelligente alle situazioni e sfruttare una questione definita problematica per trasformarla in risorsa. La storia va conosciuta non per costruire un futuro, ma per aiutarci a trovare la strada da percorrere.





Non dobbiamo mai dimenticare che quando parliamo dell’Italia parliamo di un corpo unico che adesso è ciò che è per il suo trascorso in ogni caso unitario, il nord senza il sud non sarebbe ciò che è adesso. Al giorno d’oggi, che si sente spesso parlare di differenze e discriminazioni è una tristezza sentire la poca solidarietà verso i propri simili.





Caro Direttore, chiudiamo suggerendole di riflettere sul fatto che il sud debba essere visto non come problema, bensì come un’opportunità.