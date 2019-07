Inserita in Tempo libero il 21/07/2019 da Direttore Formazione ed informazione per addetto alla torretta di avvistamento incendi boschivi Cultura, formazione ed informazione sono le parole chiavi per migliorare la qualità della vita dell´uomo, restare legato ai tempi e creare i presupposti per prevenire incidenti secondo quello che sono le esperienze maturate e la normativa vigente.



Con questo spirito la rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) sede di Collesano ha organizzato un corso di di formazione ed informazione di addetto alla torretta di avvistamento incendi boschivi.



Il corso è propedeutico alla prova d´arte di AIB.



Il corso si svolgerà il prossimo 11 agosto e gli interessato dovranno perfezionale la loro istanza entro il 4 agosto. Alla fine del corso sono state programmate le prove finali e la consegna dell´attesto agli idonei.



Per maggiori informazioni si puo contattare il presidente della rete associativa ANAS Collesano Antonello VARA Al 3208233570