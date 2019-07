Inserita in Politica il 21/07/2019 da Direttore Criterium interforze Salvo d´Acquisto criterium podistico Il prossimo 15 settembre a Palermo, anche con il patrocinio non oneroso della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) zonale Policlinico "Enzo Fragalà", si svolgerà il il 3 criterium Europeo interforze podistico in memoria del Carabiniere Salvo d´Acquisto, medaglia d´oro al valore militare.



L´evento, oltre all´importanza sotto il profilo culturale e sportivo, vuole evidenziare, attraverso il ricordo del Militare, il valore della vita ed il recupero della dignità dell´uomo, troppo spesso dimentica e frustrata in nome di non ben definiti problemi globali.



La Presidenza dello Zonale ANAS Enzo Fragalà, cav. Diego Mannisi, ha sottolineato che oggi piu che mai serve, attraverso lo sport e le attività sociali, recuperare i valori propri dell´uomo (l´educazione) ed il rispetto dell´altro (la libertà di ognuno finisce dove inizia la libertà dell´altro,) concetti troppo spesso dimentica.