Traduzione giurata: in Italia, l´unica con valore giuridico

La traduzione giurata viene eseguita generalmente su un documento redatto in lingua straniera che deve essere presentato a enti o aziende italiani. Si tratta di una traduzione di cui il traduttore si assume la piena responsabilità legale e da cui dipende l´evoluzione di rapporti commerciali e diplomatici: ecco chi può eseguirla e come si richiede.



La traduzione di documenti in Italia

Quando è necessario presentare in Italia documenti redatti in lingua straniera, una comune traduzione in italiano non è sufficiente. Perché la traduzione di un documento straniero sia valida, sarà necessario presentare una traduzione giurata, detta anche traduzione asseverata.

Una volta realizzata la traduzione del documento dalla lingua originale all´italiano, il traduttore che ha lavorato alla traduzione dovrà giurare davanti a un pubblico ufficiale per assicurare la totale conformità del suo lavoro di traduzione rispetto al testo originale.

Il giuramento del traduttore potrà avvenire in presenza di un Cancelliere o di un Funzionario Giudiziario e presso il Tribunale, la sede del giudice di pace o nello studio di un notaio.

C´è da specificare che l´asseverazione di una traduzione è una pratica burocratica che non riguarda l´intestatario o il destinatario del documento Si tratta di un rapporto esclusivo tra il traduttore e il pubblico ufficiale: entrambi dovranno firmare il verbale di giuramento della traduzione, a cui saranno allegati il documento originale e il documento tradotto. Con la chiusura del fascicolo, l´applicazione delle marche da bollo e l´inclusione del fascicolo nel Registro delle Perizie Asseverate, la pratica viene considerata conclusa.



Costi di base e costi aggiuntivi delle traduzioni giurate

Perché una traduzione giurata sia considerata pienamente valida, deve essere completata con l´applicazione di marche da bollo: secondo la normativa vigente sarà necessario applicare una marca da bollo da 16€ ogni 100 righe di traduzione.

Questo costo aggiuntivo dovrà quindi essere sommato al costo della traduzione vera e propria. Il costo di una traduzione in genere si determina a partire dalla lunghezza del testo da tradurre e dal tema che in esso viene trattato. Il prezzo, che viene stabilito a cartella, sarà più alto per testi tecnici o specialistici come lo sono, appunto, i testi commerciali o giuridici.

Oltre a questo, si dovrà tenere conto di un piccolo sovrapprezzo per l´impegno fisico che il traduttore dovrà sostenere recandosi in tribunale per asseverare la traduzione e concludere l´intera pratica.



Differenze rispetto alla traduzione certificata

La traduzione certificata è una traduzione con valore legale richiesta nei paesi anglosassoni. Ha un valore legale limitato rispetto alla vera e propria traduzione asseverata, in compenso non necessita di giuramenti, registrazioni e marche da bollo, pertanto ha un costo inferiore rispetto alla traduzione giurata.

Può essere eseguita da qualsiasi traduttore professionista (in genere viene eseguita da traduttori madrelingua inglese specializzati nell´ambito legale o commerciale). In Italia non viene richiesta, quindi non esiste nemmeno un albo di traduttori autorizzati ad eseguirla: qualunque traduttore può fornirne una allegando una dichiarazione di conformità.



Validità della traduzione giurata o asseverata

Una traduzione giurata o asseverata ha validità su tutto il territorio nazionale italiano a prescindere dalla città in cui la pratica è stata registrata. Questo consente di scegliere in maniera oculata il tribunale presso cui eseguire l´asseverazione: nei tribunali di città più piccole i tempi saranno molto ristretti rispetto ai tempi che sarà necessario attendere nei tribunali delle principali città italiane, che ogni giorno si trovano a gestire un enorme numero di pratiche.

Per questo motivo è assolutamente consigliabile eseguire la pratica di asseverazione in un tribunale poco affollato per poi utilizzarla in sede legale presso qualsiasi altra città italiana.

