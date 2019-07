Inserita in Tempo libero il 20/07/2019 da Direttore Cambio di programma ad Onda Festival I Qbeta aprono l´evento Dal 26 al 28 luglio Lido Valderice Cambio di programma ad Onda Festival, il festival della musica "made in Sicily" che, dal 26 al 28 luglio, animerà Lido Valderice.



Saranno i Qbeta ad aprire l´evento e non gli Swingrowers.



I Qbeta nascono da generi musicali diversi, che condividono la cultura, i ritmi e le armonie delle musiche mediterranee. La band conta esibizioni live in tutto il territorio nazionale ed estero.



Questo appuntamento, va ad inserirsi nell´ambito di un ricchissimo programma che prevede tre serate di musica e concerti assolutamente gratuiti, per esaltare artisti che rappresentano il patrimonio della sicilianità nel mondo in un luogo incontaminato come Lido Valderice.