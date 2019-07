Inserita in Politica il 15/07/2019 da Direttore Corso BSLD e PBSLD a Cinisi con ANAS A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale) sede zonale di Cinisi organizza per il mese il prossimo 16 e 22 di luglio corsi di BLSD e PBSLD.



Coordina il corso Gaspare Silvia. Il corso teorico pratico sia in età adulta che pediatrica si svolgerà presso la sala congressi del comune di Cinisi.



Maggiori informazioni possono essere chiesti o via mail a anascinisi@gmail.com oppure chiamando alla presidenza al numero 327 2573307.