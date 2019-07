Inserita in Cultura il 12/07/2019 da Cinzia Testa Castellammare: concerto omaggio a Ennio Morricone Nella suggestiva cornice del Castello Arabo Normanno il Centro di Solidarietà "Nicola Coppola" ed il Centro Culturale "La Traccia" in collaborazione con il Comune di Castellammare del Golfo ed altri partner ci invitano al concerto per pianoforte del pianista Marcelo Cesena intitolato "Omaggio ad Ennio Morricone".

Il concerto si svolgerà mercoledì 17 luglio alle 21.30 presso il nuovo Piazzale Stenditoio - Cala Marina (Castellammare del Golfo). Marcelo Cesena, pianista e compositore brasiliano di fama internazionale, proporrà alcune opere di Ennio Morricone , arrangiate per pianoforte ed altri brani. Durante l´evento spiegherà come la musica di Ennio Morricone lo ha fortemente influenzato nella sua esperienza di compositore. Obiettivo della serata è quello di valorizzare , attraverso la bellezza dei luoghi e della musica , l´opera educativa del Centro di Solidarietà e del Centro Culturale "La Traccia" , realtà presenti da tanti anni in questo territorio che lavorano in modo continuo per essere un punto di riferimento di umana accoglienza, educazione ed aggregazione sociale.





Note tecniche: Area Cala Marina è attualmente ZTL ( no auto) si consiglia pertanto di parcheggiare nei pressi di via Galileo Galilei-via Euclide e da lì prendere bus navetta linea 3- rossa ( partenza ogni 5 minuti circa ) per raggiungere Cala Marina.