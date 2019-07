Inserita in Politica il 11/07/2019 da Direttore il sindaco Castiglione chiede ai cittadini di non depositare l’umido per questa sera e sino a nuova comunicazione L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a causa della chiusura di tutti gli impianti di compostaggio presenti in Sicilia, il servizio di raccolta dell’organico è momentaneamente sospeso.

Nel far proprio il disagio della comunità campobellese per l’attuale criticità, che non dipende dal sistema di raccolta comunale, ma appunto dalla mancanza di impiantistica in tutta la Regione, il sindaco Castiglione chiede la collaborazione dei cittadini a non depositare la frazione umida per questa sera e sino a nuova comunicazione.

Il servizio di raccolta differenziata proseguirà regolarmente secondo il calendario in vigore per tutte le altre tipologie di rifiuti.

Al fine di scongiurare il verificarsi di una nuova emergenza rifiuti “estiva”, i sindaci della SRR TRAPANI SUD oggi pomeriggio hanno inviato una nota al presidente della Regione e, per conoscenza alla Prefettura di Trapani, chiedendo un intervento urgente e risolutivo.