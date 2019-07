Inserita in Tempo libero il 11/07/2019 da Cinzia Testa ESTATE A MARSALA. GLI EVENTI PROMOSSI E PATROCINATI DAL COMUNE Fino a Settembre, in calendario teatro, musica, animazioni...

A Marsala, alla rassegna del Cinema sotto le stelle (ogni sera nel Complesso San Pietro) e alla Mostra Consagra architettura (visitabile fino ad Ottobre), si aggiunge ora un calendario di eventi promossi dall´Amministrazione Di Girolamo e tante iniziative proposte da Associazioni che si avvalgono del Patrocinio dell´Ente. In più, torna quest´anno Siciliamo (13/15 Settembre), la rassegna organizzata dalla Camera di Commercio di Trapani, che mette assieme vino, tipicità e spettacoli. In calendario anche agli appuntamenti inseriti in rassegne ormai consolidate. A cominciare dal Festival del tramonto, giunto alla 4^ edizione, con incontri nel territorio, da contrada Santi Filippo e Giacomo a Piazza Della Vittoria, in prossimità del riaperto Viale sul decumano Massimo. Poi A Scurata, con sette serate di “cunti e canti al calar del sole” nelle Saline Genna, a cura di diversi Gruppi musicali e Compagnie teatrali. Nell´Estate marsalese anche Suoni di sera: due le serate (18 Luglio e 4 Agosto) curate dal Conservatorio “Scontrino” di Trapani. Spazio anche agli eventi nelle contrade del territorio, con protagoniste le tradizioni popolari:Fest´estate (Santo Padre delle Perriere), Saperi e sapori di... (Matarocco), Ciancio fest (nell´omonima contrada). Segnaliamo, inoltre, le serate proposte dall´Accademia L.Van Beethoven (LE NOZZE DI FIGARO, 2 e 3 Agosto); gli incontri promossi dalla SUMMER SCHOOL (26,28 e 29 Agosto); alcuni eventi nel suggestivo Convento del Carmine (recital di NINNI ARINI, 11 Agosto; ANTIGONE, 13 Agosto). In calendario anche Shock da ground, l´evento sportivo giunto all´8^ edizione che porta il basket in Piazza Della Repubblica (dall´1 al 4 Agosto). Nel programma estivo sono pure inseriti i due appuntamenti in memoria del giudice Paolo Borsellino: Giovedì 18, al Convento del Carmine (ore 18:00), il concerto “Sax Solum Ensemble” del Conservatorio Scontrino; Venerdì 19, “Il Coraggio della Legalità” con la Compagnia “Stabile Assai”. Tutti gli appuntamenti in calendario sono online sul portale turistico istituzionale:

https://www.turismocomunemarsala.com/marsala-estate-2019.html