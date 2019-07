Inserita in Politica il 10/07/2019 da Direttore Collocate, questa mattina, nel centro storico di Trapani, dieci poltrone da teatro L´Assessore al Turismo, Cultura ed Eventi del Comune di Trapani Rosalia D´Alì, il consigliere delegato dell´Ente Luglio Musicale Silvio Ceccaroni, il direttore artistico Giovanni De Santis e alcuni cittadini hanno preso parte all´inaugurazione delle poltrone da teatro. La prima è stata collocata a Piazza Municipio. Ogni poltrona ha come sfondo un pannello grafico con la campagna di comunicazione "Il tuo posto a teatro", il cartellone della 71ª stagione lirica dell´Ente Luglio Musicale Trapanese e gli appuntamenti della rassegna letteraria "Inchiostro d´autore". Il "fortunato" che si siederà diventerà parte dell´immagine. I primi tre che invieranno sul profilo Facebook dell´Ente la propria foto, che li ritrae seduti sulla poltrona, riceveranno un biglietto gratuito per un´opera del cartellone.



Il progetto è stato ideato e realizzato dalla divisione Marketing e Comunicazione dell´Ente Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con il reparto tecnico.



Il Luglio Musicale ha deciso, quest´anno, di affiancare alle forme più tradizionali di promozione per promuovere il suo brand anche metodi non convenzionali affrontando il mondo della comunicazione attraverso una campagna di guerrilla marketing che darà maggiore efficacia agli eventi, facendo testimonial chi si siederà.